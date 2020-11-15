Знание английского языка на продвинутом уровне.
Опыт перевода документов более 8 лет
Услуги:
Перевод текста/статьи на русский/английский
Условия сотрудничества:
1. Вы присылаете Ваше задание на мою почту [email protected]
2. Я сообщаю Вам стоимость заказа
3. Вы оплачиваете 50% стоимости
4. После получения предоплаты я все свое время и силы отдаю выполнению Вашего заказа
5. Вы получаете готовую работу и оплачиваете оставшуюся стоимость заказа.
Способы оплаты:
Яндекс - деньгм, карта Сбербанка.
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