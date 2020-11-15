Знание английского языка на продвинутом уровне.

Опыт перевода документов более 8 лет

Услуги:

Перевод текста/статьи на русский/английский

Условия сотрудничества:

1. Вы присылаете Ваше задание на мою почту [email protected]

2. Я сообщаю Вам стоимость заказа

3. Вы оплачиваете 50% стоимости

4. После получения предоплаты я все свое время и силы отдаю выполнению Вашего заказа

5. Вы получаете готовую работу и оплачиваете оставшуюся стоимость заказа﻿.

Способы оплаты:

Яндекс - деньгм, карта Сбербанка.