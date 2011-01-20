lalalalalisa

Инженер по тестированию

Компания: ooo "Новые медиа"

руководитель отдела тестирования

Описание проекта: крупнейшая он-лайн игра и социальная сеть для детей

Обязанности: ручное тестирование сайта www.smeshariki.ru, флеш - игры www.shararam.ru, админки для управления контентом сайта, написание тест - планов, тест - кейсов, тестирование документации, управление командой тестирования из 2х человек.

Баг-трекинговая система: Mantis.

Компания: DataArt

инженер по тестированию

Заказчик: одно из лидирующих европейских онлайн-тревел агенств.

Описание проекта: разработка технологической платформы, которая содержит: приложение для бронирования продуктов, cms, приложение для работы бэк-офиса.

Обязанности: тестирование документации, проведение ручного тестирования (UI и функционал), написание автоматических тестов в Test Complete (JScript), написание тест-кейсов, чтение логов, проведение юнит – тестов.

Баг-трекинговые системы: Bugzilla, TestTrack.

Приложения: Automated QA Test Complete, TestTrack, Bugzilla, Mantis, SVN, MS Visual Studio, MS SQL Server, VM Ware, Eclipse, IDEA

Языки: HTML, XML, Delphi, базовые знания: Java, SQL, Java Script