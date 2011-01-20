lalalalalisa

Компания: ooo "Новые медиа"
руководитель отдела тестирования
Описание проекта: крупнейшая он-лайн игра и социальная сеть для детей
Обязанности: ручное тестирование сайта www.smeshariki.ru, флеш - игры www.shararam.ru, админки для управления контентом сайта, написание тест - планов, тест - кейсов, тестирование документации, управление командой тестирования из 2х человек.
Баг-трекинговая система: Mantis.
Компания: DataArt
инженер по тестированию
Заказчик: одно из лидирующих европейских онлайн-тревел агенств.
Описание проекта: разработка технологической платформы, которая содержит: приложение для бронирования продуктов, cms, приложение для работы бэк-офиса.
Обязанности: тестирование документации, проведение ручного тестирования (UI и функционал), написание автоматических тестов в Test Complete (JScript), написание тест-кейсов, чтение логов, проведение юнит – тестов.
Баг-трекинговые системы: Bugzilla, TestTrack.
Приложения: Automated QA Test Complete, TestTrack, Bugzilla, Mantis, SVN, MS Visual Studio, MS SQL Server, VM Ware, Eclipse, IDEA
Языки: HTML, XML, Delphi, базовые знания: Java, SQL, Java Script