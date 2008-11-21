Опыт работы:

C октября 2005 года до настоящего времени Интернет-портал Продюсерского центра ЛЕАН-М, www.lean-m.ru Руководитель интернет-проектов компании:

Разработка концепций интернет-проектов компании, маркетинг проектов, ведение переговоров с партнерами, управление рекламными кампаниями, разработка интегрированных рекламных кампаний, сотрудничество с интерактивными рекламными агентствами, отслеживание статистики проекта, проекты в области new media, руководство коллективом авторов и командой разработчиков, тесное взаимодействие с PR-отделом, написание и редактирование новостей, статей, пресс-релизов, дайджестов, слоганов, разработка рекламного креатива, участие в отраслевых выставках и конференциях, работа со СМИ, организация телесъемок, записей на радио, интервью в прессе, мониторинг СМИ.

Октябрь 2004 – август 2006 Шеф-редактор портала www.tuba.ru Руководство отраслевым информационным сайтом: Разработка концепции текстового наполнения проекта, ежедневный менеджмент проекта, корректура текстов, участие в отраслевых выставках и конференциях, работа со СМИ, управление разработчиками и коллективом авторов, написание и редактирование новостей, статей, пресс-релизов, дайджестов, слоганов, разработка рекламного креатива, размещение рекламы.