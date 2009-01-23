Делаю:
карты мира, России, регионов. Схемы проезда.
Флеш-сайты. Админки для флеш-сайтов.
Редактируемые мультимедиа-презентации.
"Резиновые" флеш-шапки для сайтов. Анимацию.
Баннеры любой сложности.
Специализация и профессиональные навыки:
профессиональное знание ActionScript 2.0.
опыт создания клиент-серверных системм с использованием XMLSocket/XML (обработка XML потоков).
понимание и владение мультиплеерными технологиями на стороне Flash-клиента
работа с готовым: дизайном (Photoshop .psd, .eps), анимацией (.fla) и видео (.flv)
сборка отрисованых элементов дизайна и программирование логики клиента.
работа в команде с php/c++ прогаммистами
Опыт работы в должности флэш-разработчика: 5 лет
Действие аккаунта приостановлено!