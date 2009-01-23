laliqui

Дарья Кожевникова laliqui

 
41 годРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Делаю:

карты мира, России, регионов. Схемы проезда.

Флеш-сайты. Админки для флеш-сайтов.

Редактируемые мультимедиа-презентации.

"Резиновые" флеш-шапки для сайтов. Анимацию.

Баннеры любой сложности.

Специализация и профессиональные навыки:

профессиональное знание ActionScript 2.0.

опыт создания клиент-серверных системм с использованием XMLSocket/XML (обработка XML потоков).

понимание и владение мультиплеерными технологиями на стороне Flash-клиента

работа с готовым: дизайном (Photoshop .psd, .eps), анимацией (.fla) и видео (.flv)

сборка отрисованых элементов дизайна и программирование логики клиента.

работа в команде с php/c++ прогаммистами

Опыт работы в должности флэш-разработчика: 5 лет

PHPFlashActionScriptPhotoshopШапка для сайта