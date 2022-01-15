Копирайтер,Рерайтер,Обработка фото и видео, создание логотипов, баннеров, визиток и презентаций

Написанием текстов и статей занимаюсь со школы. Так же был опыт написания книги в онлайн сетях, книга собрала 67,7 тыс просмотров. На данный момент я студент, учусь на третьем курсе на факультете графического дизайна. Так же у меня был опыт создания презентаций и баннеров для компании косметики STYX. Созданием логотипов и визиток занималась для своих друзей когда они начинали свой бизнес