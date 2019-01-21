SMM-менеджер,Контент-менеджер,Копірайтер, Транскрибатор,Рерайтер

Досвідроботи:

-06.2018р.-12.2018 р.- проектна робота у ТОВ «Нова АЙТІ» .Службові обов’язки: адміністрування сторінки компанії у

Фейсбук, транскрибація аудіофайлів , вивчення думки споживачів про продукт

компанії шляхом телефонного опитування.

-03.2006р.-05.2018 р.-працювала в ТОВ «Хіпп Україна» (імпорт

та оптова торгівля продуктами дитячого харчування) на посаді менеджера по роботі з клієнтами.

Додаткова інформація : користувач ПК:MS Office ,1-C:Бухгалтерія 8.3. Базові навики роботи в Adobe Photoshop. Вільно володію українською та російською мовами ,вмію коротко та цікавописати. Маю досвід продажутоварів через Інтернет. Є посвідчення водія категорії «В», водійський стаж- 12 років. «Дружу» з усіма соціальними

мережами, знаю основні інструменти Facebook та Instagram,вміюпрацювати в рекламному кабінеті Facebook.

Я у соцмережах: https://www.facebook.com/laluciaw

https://www.instagram.com/olyashostakdaily/

Освіта: закінчила в 1997 році Буковинський фінансово-економічний коледж за спеціальністю «Фінансипідприємств»(кваліфікація-бухгалтер») і в 1999 році-Тернопільську академію

народного господарства за спеціальністю «Фінанси ікредит»(кваліфікація-«економіст»).

Закінчила професійні курси з маркетингу та smm:

-«Менеджер з соціальних медіа та маркетингу(Менеджер SMM)»

- з 17.09.18р. по 12.11.18 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка;

-«SMM 4 Work»- з 17.10.18 р. по12.11.18р. в школі інтенсивного маркетингу I-Marketing.ua

Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, уміння працювати з великими об’ємами інформації і аналізувати, пунктуальність,надійність, швидко навчаюсь.