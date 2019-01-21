laluciaw

Ольга laluciaw

 
45 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM-менеджер,Контент-менеджер,Копірайтер, Транскрибатор,Рерайтер

        Досвідроботи:

-06.2018р.-12.2018 р.- проектна робота у ТОВ «Нова АЙТІ» .Службові обов’язки: адміністрування сторінки компанії у

Фейсбук, транскрибація аудіофайлів , вивчення думки споживачів про продукт

компанії шляхом телефонного опитування.

-03.2006р.-05.2018 р.-працювала в ТОВ «Хіпп  Україна» (імпорт

та оптова торгівля продуктами дитячого харчування)  на посаді менеджера по роботі з клієнтами.

      Додаткова інформація : користувач  ПК:MS Office ,1-C:Бухгалтерія 8.3. Базові  навики роботи в Adobe  Photoshop.  Вільно  володію українською та  російською мовами ,вмію коротко та цікавописати. Маю досвід продажутоварів  через Інтернет. Є посвідчення водія категорії «В», водійський стаж- 12 років. «Дружу» з усіма соціальними

мережами, знаю основні інструменти  Facebook  та  Instagram,вміюпрацювати в рекламному кабінеті Facebook.   

      Я у соцмережах:        https://www.facebook.com/laluciaw

                                        https://www.instagram.com/olyashostakdaily/       

      Освіта: закінчила в 1997 році Буковинський фінансово-економічний коледж  за спеціальністю «Фінансипідприємств»(кваліфікація-бухгалтер») і в 1999 році-Тернопільську академію

народного господарства за спеціальністю  «Фінанси ікредит»(кваліфікація-«економіст»).      

     Закінчила професійні курси з маркетингу та smm:

-«Менеджер з соціальних медіа та маркетингу(Менеджер SMM)»

- з 17.09.18р. по 12.11.18 р. в Київському  університеті імені Бориса Грінченка;

-«SMM 4 Work»- з 17.10.18 р. по12.11.18р. в школі інтенсивного  маркетингу I-Marketing.ua          

        Особисті якості: комунікабельність, відповідальність, уміння працювати з великими об’ємами інформації і аналізувати, пунктуальність,надійність, швидко навчаюсь. 

Photoshop