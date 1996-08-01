Олейников Денис Николаевич
Фотограф: полная занятость
Дата рождения: 29 сентября 1983 (31лет)
Город:Запорожье
Адрес:ул. Портовая 2
Телефон:0957143921
Эл.почта: [email protected]
Опыт работы
Фотограф, работаю с 2008 года,
· Свадебные фотографии
· индивидуальные съемки в студии и на природе;
· модельное портфолио;
· семейные фотосессии;
· фотосъемка торжеств, юбилеев, дни рождения, корпоративы, выпускных;
· фотосъемка животных;
· ню
Образование
Среднее специальное с 08.1996 по 06.2001
Лицей, Электротехнический, КиП и Автоматика, Запорожье.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером
Уверенный пользователь ПК
Работа в программе Adobe Photoshop
Дополнительная информация
Коммуникабельный, целеустремлённый, ответственный, добропорядочный,умение работать в интенсивном режиме.