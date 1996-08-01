lamantin83

Денис Олейников lamantin83

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Фотограф - ретушер

Олейников Денис Николаевич

Фотограф: полная занятость 

Дата рождения: 29 сентября 1983 (31лет)

Город:Запорожье

Адрес:ул. Портовая 2

Телефон:0957143921

Эл.почта: [email protected]

Опыт работы

Фотограф, работаю с 2008 года,

 · Свадебные фотографии

·  индивидуальные съемки в студии и на природе;

·  модельное портфолио;

·  семейные фотосессии;

·  фотосъемка торжеств, юбилеев, дни рождения, корпоративы, выпускных;

·  фотосъемка животных;

·  ню

Образование

Среднее специальное с 08.1996 по 06.2001

Лицей, Электротехнический, КиП и Автоматика, Запорожье.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером

Уверенный пользователь ПК

Работа в программе Adobe Photoshop

Дополнительная информация

Коммуникабельный, целеустремлённый, ответственный, добропорядочный,умение работать в интенсивном режиме.

Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $1от 1 дня
#2205