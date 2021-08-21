lamentoninfa

Менеджер, визуальный специалист и графический дизайнер с опытом в 2,5 года

Добрый день, меня зовут Анна. Я менеджер , визуальный специалист и графический дизайнер уже как 2,5 года. Это та история, когда хобби перекрасило в работу. Мой путь начинался со специальности «Визуальный специалист», я прочла книгу по этому направлению и дальше всё как по накатанной . Проходила курсы, как платные , так и бесплатные . Один из главный курсов, которое нужно пройти каждому визуальному специалисту , это курс у блоггера Алексис. Дальше я решила расширять свои услуги , изучала графический дизайн и менеджерство. Мои 3 любимых дела объединились во мне. В моих услугах есть перечень коротких и постоянных услуг. Добро пожаловать в мою творческую жизнь .

В мои услуги входит :

-Сторисмейкинг

-Контентмейкинг

-Креатив

-Полный аудит и анализы профиля

-Обработка фото и видео

-Ведение коммерческих и личных аккаунтов

-Создание логотипа и личного стиля

-Консультации