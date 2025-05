мене звуть Марина, я фотограф з України, зараз мешкаю в Норвегії. Працювала фотографом 3 роки: предметним, творчим, фешн, журнальним, весільним, режисером, смм менеджером, контент мейкером. Добре знаюся на ретуші, знаю англійську мову.

my name is Maryna, I am a photographer from Ukraine, currently living in Norway. Worked as a photographer for 3 years: subject, creative, fashion, magazine, wedding, director, SMM manager, content maker. I know retouching well, I know English.