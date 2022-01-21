Настройка РК в Яндекс Директ

- сбор ключевых фраз и минус слов для ваших кампаний

- создание рекламной кампании (далее РК) на поиске Яндекса

- создание РК РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса)

- создание ретаргетинговой кампании для РК РСЯ

- создание Яндекс Визитки

- интеграции Яндекс Директа и Яндекс Метрики

- создание быстрых ссылок и уточнений на каждое объявление

- создание отображаемых ссылок на каждое объявление

- создание UTM-меток для каждого объявления

- ведение всех РК продолжительностью 14 календарных дней с момента

запуска кампаний

- оптимизация рекламных кампаний путем поиска нецелевых

(нерелевантных) поисковых фраз.