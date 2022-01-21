Настройка РК в Яндекс Директ
- сбор ключевых фраз и минус слов для ваших кампаний
- создание рекламной кампании (далее РК) на поиске Яндекса
- создание РК РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса)
- создание ретаргетинговой кампании для РК РСЯ
- создание Яндекс Визитки
- интеграции Яндекс Директа и Яндекс Метрики
- создание быстрых ссылок и уточнений на каждое объявление
- создание отображаемых ссылок на каждое объявление
- создание UTM-меток для каждого объявления
- ведение всех РК продолжительностью 14 календарных дней с момента
запуска кампаний
- оптимизация рекламных кампаний путем поиска нецелевых
(нерелевантных) поисковых фраз.
Действие аккаунта приостановлено!