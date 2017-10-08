Разработка сайтов и интернет-магазинов под ключ.

Здравствуйте, меня зовут Алексей и я с командой занимаюсь разработкой и продвижением сайтов на базе систем bitrix, wordpress, joomla и других, нами реализовано более 30 проектов. Мы имеем скромный офис в центре Йошкар-Олы, где ведем свою работу, что касается цен, то мы их не завышаем и не занижаем, потому что свою работу знаем и не хотим недопониманий между нами и клиентом по поводу работы. Обращайтесь, проконсультируем и реализуем Ваш проект.