Профиль: интернет-коммерция,добавление товарных позиций на разные платформы,поиск нужной информации ,характеристики,описание,фотографии,категории,пропись тегов.

-Работа с товарными Ексель-Таблицами.

-Добавление контента на Bitrix24 , prestashop , opencart , wordpress , joomla и тд.

-Владею графическими программами: Photoshop, умею работать в google docs,умею работать в платформе Foks

-Работал в Компании Sonmax контент-менеджером ,обрабатывал прайс-листы ,добавлял товары на маркетплейсы (Rozetka, Fotos , Hubber , Prom , MarketPlus , nonstopmarket , allo),ввел коммуникацию с поставщиками и менеджерами маркетплейсов.

-Работал на платформе Foks

-Могу делать фотографии товарных позиций.

-Цена обсуждается,так же возможно постоянное сотрудничество.

Беру за каждую карточку товара от 2 до 5 гривен в зависимости от сложности заполнения,по следующее сопровождение 1 гривна за карточку товара.