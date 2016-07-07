lana-novikova

Уважаемый заказчик, добрый день. Вам нужно подготовить научную статью к публикации на русском или английском языках? У вас сложный и срочный диплом? Вам нужен опытный специалист для написания кандидатской диссертации? Вам срочно нужен реферат для кандидатского по английскому? Значит, вам ко мне - я помогу качественно выполнить ваш научный проект и буду с вами до его успешной реализации - публикации, защиты.
Дисциплины:
Дипломы
филология, лингвистика (англ, исп.)
социология
PR и реклама
журналистика
туризм
история
Сроки: от 2 недель до 1 месяца и более (в зависимости от специфики и сложности)
Стоимость (полного проекта): 7-11 тыс. рублей. Речь и презентация бонусом.
Перевод (англ.):
Все указанные выше направления + психология, психофизиология, философия.
Научные статьи, доклады для конференций, рефераты для кандидатского по английскому, монографии.
Сроки: от 2 дней (в зависимости от специфики и сложности)
Стоимость:
статья, доклад: с рус. на англ. - 400 - 500 руб. за 1 переводч. стр. - 1800 знаков с пробелами
с англ. на рус. - 250 - 400 руб. за 1 переводч. стр. - 1800 знаков с пробелами
монография: 250 - 350 руб. за 1 переводч. стр. - 1800 знаков с пробелами
реферат - 2000 - 3000 руб. за все
Диссертации и научные статьи (рус.):
филология, лингвистика (англ, исп.), социология
журналистика
философия
Сроки: статьи до 5 дней, диссертации от 3 месяцев
Стоимость: статьи - 300 - 500 руб. за 1 стр. (1800 знаков с пробелами), диссертации - 30000 - 70000 руб.
Пару слов о себе:
Пишу научные работы и выполняю переводы с 2006 года. Кандидат наук (гуманит.), преподаватель, переводчик.
два высших образования, одно из них - лингвистическое.