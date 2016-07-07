lana-novikova

Переводчик научных текстов (англ. яз.), автор научных работ - статьи, дипломы, диссертации (кандидат наук)

Уважаемый заказчик, добрый день. Вам нужно подготовить научную статью к публикации на русском или английском языках? У вас сложный и срочный диплом ? Вам нужен опытный специалист для написания кандидатской диссертации ? Вам срочно нужен реферат для кандидатского по английскому? Значит, вам ко мне - я помогу качественно выполнить ваш научный проект и буду с вами до его успешной реализации - публикации, защиты.

Дисциплины:

Дипломы

филология, лингвистика (англ, исп.)

социология

PR и реклама

журналистика

туризм

история

Сроки: от 2 недель до 1 месяца и более (в зависимости от специфики и сложности)

Стоимость (полного проекта): 7-11 тыс. рублей. Речь и презентация бонусом.

Перевод (англ.):

Все указанные выше направления + психология, психофизиология, философия.

Научные статьи, доклады для конференций, рефераты для кандидатского по английскому, монографии.

Сроки: от 2 дней (в зависимости от специфики и сложности)

Стоимость :

статья, доклад: с рус. на англ. - 400 - 500 руб. за 1 переводч. стр. - 1800 знаков с пробелами

с англ. на рус. - 250 - 400 руб. за 1 переводч. стр. - 1800 знаков с пробелами

монография: 250 - 350 руб. за 1 переводч. стр. - 1800 знаков с пробелами

реферат - 2000 - 3000 руб. за все

Диссертации и научные статьи (рус.):

филология, лингвистика (англ, исп.), социология

журналистика

философия

Сроки : статьи до 5 дней, диссертации от 3 месяцев

Стоимость : статьи - 300 - 500 руб. за 1 стр. (1800 знаков с пробелами), диссертации - 30000 - 70000 руб.

Пару слов о себе:

Пишу научные работы и выполняю переводы с 2006 года. Кандидат наук (гуманит.), преподаватель, переводчик.

два высших образования, одно из них - лингвистическое.