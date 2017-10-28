lana_19

Светлана Светличная lana_19

 
32 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Поп-арт трафарет

    Добрый день. Необходимо нарисовать векторный поп-арт трафарет для плоттера по фотографии (нужен белый прозрачный контур).  Прикрепляю пример, должно получиться не хуже.  Присылайте обязательно портфолио! Фото с которого рисовать вышлю в ЛС.  Если понравится как сделаете, будем работать на ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад