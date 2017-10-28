Для дистрибьютора машинного масла срочно нужно создать анимацию в стиле инфографики. Всего создать нужно 24 серии. Сайт компании - https://www.totachi.ru
Анимация15 заявок
Закрыт
5 лет назад
Для дистрибьютора машинного масла срочно нужно создать анимацию в стиле инфографики. Всего создать нужно 24 серии. Сайт компании - https://www.totachi.ru
Добрый день. Необходимо нарисовать векторный поп-арт трафарет для плоттера по фотографии (нужен белый прозрачный контур). Прикрепляю пример, должно получиться не хуже. Присылайте обязательно портфолио! Фото с которого рисовать вышлю в ЛС. Если понравится как сделаете, будем работать на ...