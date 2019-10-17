lana__banana

Работаю с текстом (копирайтинг, статьи, посты для соц.сетей, редактирование и прочее)
Грамотное написание текстов в различной стилистике ( от кулинарных рецептов до статей о социальных проектах :))
Учусь в ВУЗе ( Национальном университете «Запорожская политехника») по специальности "Компьютерные технологии"(сфера Web-дизайна, разработки).
Самостоятельный поиск информации в интернете
Уверенный компьютерный пользователь. Знание основных программ Microsoft Office, таких как MS Access, Word, PowerPoint, Excel, умение работать с электронной почтой .
Коммуникабельность
Ответственность
Желание развиваться