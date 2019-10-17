lana__banana

Работаю с текстом (копирайтинг, статьи, посты для соц.сетей, редактирование и прочее)

Грамотное написание текстов в различной стилистике ( от кулинарных рецептов до статей о социальных проектах :))

Учусь в ВУЗе ( Национальном университете «Запорожская политехника») по специальности "Компьютерные технологии"(сфера Web-дизайна, разработки).

Самостоятельный поиск информации в интернете

Уверенный компьютерный пользователь. Знание основных программ Microsoft Office, таких как MS Access, Word, PowerPoint, Excel, умение работать с электронной почтой .

Коммуникабельность

Ответственность

Желание развиваться

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