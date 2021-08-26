Технический специалист/администратор онлайн-проектов

Добрый день! Меня зовут Светлана.

Я технический специалист/администратор онлайн-проектов.

Профессиональные навыки:

- создание презентаций (Google презентации, Canva, Power Point);

- создание сайтов и лендингов (Tilda, GetCourse);

- создание креативов и баннеров (Canva, Supa);

- настройка вебинаров и автовебинаров (Getcourse, Zoom, Bizon365);

- настройка платформы Getcourse для онлайн-тренингов (базовая настройка, подключение домена и платежных систем,

рассылки, подключение мессенджеров, процессы);

- создание чат-ботов и рассылок (Bothelp, TextBack, GetResponse).

Некоторые мои работы собраны в портфолио http://lanash.tilda.ws. Буду рада, если посмотрите его и дадите фидбек.