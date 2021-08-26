Технический специалист/администратор онлайн-проектов
Добрый день! Меня зовут Светлана.
Я технический специалист/администратор онлайн-проектов.
Профессиональные навыки:
- создание презентаций (Google презентации, Canva, Power Point);
- создание сайтов и лендингов (Tilda, GetCourse);
- создание креативов и баннеров (Canva, Supa);
- настройка вебинаров и автовебинаров (Getcourse, Zoom, Bizon365);
- настройка платформы Getcourse для онлайн-тренингов (базовая настройка, подключение домена и платежных систем,
рассылки, подключение мессенджеров, процессы);
- создание чат-ботов и рассылок (Bothelp, TextBack, GetResponse).
Некоторые мои работы собраны в портфолио http://lanash.tilda.ws. Буду рада, если посмотрите его и дадите фидбек.
Действие аккаунта приостановлено!