Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте!

Меня зовут Светлана. Я дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Стоимость одного фото с инфографикой - 150 рублей. Два круга правок бесплатно. Работаю быстро, четко, качественно, учитывая ваши пожелания. От вас нужны лишь фотографии и техническое задание. Работа будет готова в течение 1-2 дней (в зависимости от объёма работ). Предоплата 50%

Буду рада сотрудничеству!