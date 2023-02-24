Инфографика для маркетплейсов
Здравствуйте!
Меня зовут Светлана. Я дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Стоимость одного фото с инфографикой - 150 рублей. Два круга правок бесплатно. Работаю быстро, четко, качественно, учитывая ваши пожелания. От вас нужны лишь фотографии и техническое задание. Работа будет готова в течение 1-2 дней (в зависимости от объёма работ). Предоплата 50%
Буду рада сотрудничеству!
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