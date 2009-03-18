Фотограф
Я - московский фотограф.
Мне сложно назвать себя фотографом строго одного жанра,
я работаю не только со свадебной и портретной (художественная, семейная и детская)фотографией,
но и с рекламной (съемка для каталогов, журналов, буклетов и тд) фотографией.
А так же я предлагаю достаточно редкую фотоуслугу - портреты Ваших домашних животных.
Данный вид съемки будет так же полезен тем, кто занимается разведением и продажей питомцев.
Возможна съемка для племенных каталогов, портфолио и съемка на выставках.
Вопросы, предложения и заказы на съемку отписывайте на электропочту [email protected]
Я открыта для сотрудничества и уверена, что Идей хватит всем!
контактный телефон - 8-903-61-99-000
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