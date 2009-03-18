Фотограф

Я - московский фотограф.

Мне сложно назвать себя фотографом строго одного жанра,

я работаю не только со свадебной и портретной (художественная, семейная и детская)фотографией,

но и с рекламной (съемка для каталогов, журналов, буклетов и тд) фотографией.

А так же я предлагаю достаточно редкую фотоуслугу - портреты Ваших домашних животных.

Данный вид съемки будет так же полезен тем, кто занимается разведением и продажей питомцев.

Возможна съемка для племенных каталогов, портфолио и съемка на выставках.

Вопросы, предложения и заказы на съемку отписывайте на электропочту [email protected]

Я открыта для сотрудничества и уверена, что Идей хватит всем!

контактный телефон - 8-903-61-99-000