lanakoshova

Сайт с элементами текстового квеста. Должны быть картинки, нарезки из фильмов, javascript'ы. У сайта должны быть вкладки и доступ по паролю администратора. Чтобы можно было проверять и дополнять сайт. Сайт будет на русском языке, но ...
Руслана Кошова lanakoshovalanakoshova
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
сделать синхронизацию Джумлы и 1С для этого сайта [url=https://topzoo.ru/]https://topzoo.ru[/url] 1. какой модуль стоит для продаж на джумле? версия? джумла: VirtueMart 3.0.18 2. что именно выгружать нужно? Какие параметры? 1.Из 1с 7.7: цены, вкл/ выкл, количество ( реальное или заданное), ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть одностраничник на html. На сайте есть формы обратной связи. При отправке формы в $_POST передаётся в том числе название формы. Через скрипт проксирования заявок от сервиса roistat заявки попадают в amoCRM, где название формы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется надстройка для гугл хрома где на странице списка заказов магазина будет отображаться карточка из trello. часть информации в эту карту должна подгружаться автоматом часть руками, после сохранение карты на сайте к этому заказу должен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищет толкового и ответственного специалиста по WP для запуска сайта и последующих периодических доработок. 1 этап работ: 1. Установить шаблон https://themeforest.net/item/automotive-car-dealership-business-wordpress-theme/9210971) на хостинг. (шаблон на днях будем покупать). 2. Помочь с настройкой. Выберем внешний вид главной, разделов и ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Ronyaeternity/portfolio/obrabotka-fotografij-21/zamena-fona-2138575/]Пример работы[/url]Обработка фотографий29 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать верстку и программирование на MODEX (многостраничный сайт). Адаптивная верстка. ТЗ с макетами после отбора исполнителя.HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется переверсать существующий шаблон по макетам psd с сохранением текущего функционала. Что требуется переверстать: - Главная (закончить за предыдущим исполнителем) - Страница товара - Страница оформления заказа - Калькулятор (модуль) – сам модуль есть, его надо переверестать. + исправить ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад