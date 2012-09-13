Опыт работы
Период работы: С апреля 1993 по февраль 2005 года
Должность: Исполнительный директор (Полная занятость)
Описание деятельности компании: Морские технологии, Судоходство медиа центр.
Международная деятельность, издательская и выставочная деятельность.
Привлечение спонсоров и клиентов.
Должностные обязанности: Стратегическое планирование, постановка задач, контроль исполнения, обучение сотрудников, создание мотивационной системы для персонала, организация продаж услуг, подготовка и проведение рекламных компаний, помощь в создании собственного бизнеса.
Образование
Учебное заведение: Одесский университет им. Мечникова, г. Одесса
Дата окончания: Февраль 2005 года
Факультет: Послевузовское образование
Специальность: Психолог
Учебное заведение: Киевский институт торговли-Одесское отделение, г. Одесса
Факультет: Товароведение прод. и пром. товаров
Специальность: Товаровед-экономист
Курсы и тренинги
Название курса: Искусство и инструменты коучинга. Формулы успеха
Учебное заведение: Международная Академия Коуча, г. Москва
Дата окончания: Июль 2006 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Уровень владения компьютером: Пользователь
Дополнительная информация
Водительские права: Категория B
Ключевые навыки и достижения: Создание собственного бизнеса,
участие в международных конференциях,
построение сети, создание команды, реклама в масштабах страны.
Стажировка в Голландии,
выезды за границу по делам службы и проведения досуга,
получение наивысшей оценки на защите работы " Коучинг, как инновационная технология организационного консультирования",
публикации в журналах на темы "Психология и бизнес"
Занятия в свободное время: Спорт, чтение книг об успехе, журналистская деятельность.