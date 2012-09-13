Маркетолог

Опыт работы

Период работы: С апреля 1993 по февраль 2005 года

Должность: Исполнительный директор (Полная занятость)

Описание деятельности компании: Морские технологии, Судоходство медиа центр.

Международная деятельность, издательская и выставочная деятельность.

Привлечение спонсоров и клиентов.

Должностные обязанности: Стратегическое планирование, постановка задач, контроль исполнения, обучение сотрудников, создание мотивационной системы для персонала, организация продаж услуг, подготовка и проведение рекламных компаний, помощь в создании собственного бизнеса.

Образование

Учебное заведение: Одесский университет им. Мечникова, г. Одесса

Дата окончания: Февраль 2005 года

Факультет: Послевузовское образование

Специальность: Психолог

Учебное заведение: Киевский институт торговли-Одесское отделение, г. Одесса

Факультет: Товароведение прод. и пром. товаров

Специальность: Товаровед-экономист

Курсы и тренинги

Название курса: Искусство и инструменты коучинга. Формулы успеха

Учебное заведение: Международная Академия Коуча, г. Москва

Дата окончания: Июль 2006 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Уровень владения компьютером: Пользователь

Дополнительная информация

Водительские права: Категория B

Ключевые навыки и достижения: Создание собственного бизнеса,

участие в международных конференциях,

построение сети, создание команды, реклама в масштабах страны.

Стажировка в Голландии,

выезды за границу по делам службы и проведения досуга,

получение наивысшей оценки на защите работы " Коучинг, как инновационная технология организационного консультирования",

публикации в журналах на темы "Психология и бизнес"

Занятия в свободное время: Спорт, чтение книг об успехе, журналистская деятельность.