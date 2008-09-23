Опыт работы - 4 года.

Технологии:

- PHP, MySQL, Smarty

- HTML, CSS, JavaScript

Протоколы:

- HTTP, SMTP, POP3, IMAP

Год работы в веб-студии, 2,5 года - в интернет-подразделении компании.

Разработка корпоративной CMS и модулей вывода с использованием ООП.

- проектирование структуры сайтов и баз данных

- кроссбраузерная верстка (табличная или DIV с использованием CSS2)

- оптимизация под поисковые системы

- планирование рекламной компании, продвижение и сопровождение проекта.