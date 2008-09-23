Опыт работы - 4 года.
Технологии:
- PHP, MySQL, Smarty
- HTML, CSS, JavaScript
Протоколы:
- HTTP, SMTP, POP3, IMAP
Год работы в веб-студии, 2,5 года - в интернет-подразделении компании.
Разработка корпоративной CMS и модулей вывода с использованием ООП.
- проектирование структуры сайтов и баз данных
- кроссбраузерная верстка (табличная или DIV с использованием CSS2)
- оптимизация под поисковые системы
- планирование рекламной компании, продвижение и сопровождение проекта.
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