lancer-web

Никита lancer-web

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Комплексные решения для e-mail маркетинга (e-mail рассылки: разработка стратегии, сегментация, оформление письма, аналитика, отчет)

Комплексные бизнес решения для e-mail маркетинга.

Услуги:

- Разработка и консультирование по созданию общей стратегии e-mail рассылки

- Сегментация существующих и будущих баз e-mail адресов

- Формирование и верстка рассылок

- Поиск платформы под задачи.

- Копирайтинг писем и заголовков

- Отправка готовых рассылок в согласованные сроки

- Отслеживание показателей рассылок

- Анализ и аналитика проведенных рассылок

- Оптимизация рассылок для получения максимальной эффективности

- Предоставление отчетности