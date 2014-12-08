lancer-web

Комплексные решения для e-mail маркетинга (e-mail рассылки: разработка стратегии, сегментация, оформление письма, аналитика, отчет)
Комплексные бизнес решения для e-mail маркетинга.
Услуги:
- Разработка и консультирование по созданию общей стратегии e-mail рассылки
- Сегментация существующих и будущих баз e-mail адресов
- Формирование и верстка рассылок
- Поиск платформы под задачи.
- Копирайтинг писем и заголовков
- Отправка готовых рассылок в согласованные сроки
- Отслеживание показателей рассылок
- Анализ и аналитика проведенных рассылок
- Оптимизация рассылок для получения максимальной эффективности
- Предоставление отчетности
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