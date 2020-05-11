lancer_4_you

Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту. Приятные скидки.
Выполняю/создаю/оживляю, качественно и в срок:- авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)
- тексты SMM
- SEO-статьи
- рерайтинг
- копирайтинг
- информационные статьи
- контент, интригующий читателя, задевающий за живое, заставляющий взглянуть по новому на давно осмысленные вещи
Оформление и ведение проектов:1.Полный комплекс услуг поддержки вашего веб-проекта.
2.Создание красивых и удобных дизайнов.
3.Создание баннеров для ваших пабликов/групп/страниц/сайтов.
3.Занимаюсь неймингом, разработкой слоганов.
Мои принципы:В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.
Образование:Имею высшее образование по специальностям: "учитель русского языка и литературы" и "переводчик Ang-Rus", обладаю высоким уровнем грамотности.
Особые характеристики:Индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.
Сроки и качество:Работаю на качество. Сроки четко соблюдаю. Инициативен и стараюсь подсказать правильный путь, если таковым ваш не считаю.Предлагаю свои варианты и идеи (если их у вас нет)
Довольные клиенты - самое главное!
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