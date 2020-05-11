lancer_4_you

Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту. Приятные скидки.

﻿

Выполняю/создаю/оживляю, качественно и в срок:

- авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)

- тексты SMM

- SEO-статьи

- рерайтинг

- копирайтинг

- информационные статьи

- контент, интригующий читателя, задевающий за живое, заставляющий взглянуть по новому на давно осмысленные вещи

Оформление и ведение проектов:

1.Полный комплекс услуг поддержки вашего веб-проекта.

2.Создание красивых и удобных дизайнов.

3.Создание баннеров для ваших пабликов/групп/страниц/сайтов.

3.Занимаюсь неймингом, разработкой слоганов.

﻿

Мои принципы:

В работе применяю художественный/ деловой/ смешанный стиль, а также аналитическое и креативное мышление.

Образование:

Имею высшее образование по специальностям: "учитель русского языка и литературы" и "переводчик Ang-Rus", обладаю высоким уровнем грамотности.

Особые характеристики:

Индивидуальный подход, ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к новой ситуации.

Сроки и качество:

Работаю на качество. Сроки четко соблюдаю. Инициативен и стараюсь подсказать правильный путь, если таковым ваш не считаю.Предлагаю свои варианты и идеи (если их у вас нет)

Довольные клиенты - самое главное!

﻿