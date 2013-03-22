lancerbutuk

Андрей Бутук lancerbutuk

 
47 летМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Сайты - около 50 сайтов разной сложности "под ключ" - Техническое задание, Дизайн-концепт, Верстка, программирование.

Примеры сайтов: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=9

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Флеш - Около 100 работ:

+ Более 50 баннеров,

+ несколько функциональных веб приложений,

+ меню,

+ интро сайтов,

+ видео-реклама во Flash.

Примеры флэш анимации и навигации: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=33

Флеш баннеры: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=8

Примеры приложений: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=59

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Фирменный стиль/печатная продукция - 150 единиц эксклюзивного дизайна:

+ Логотипы - 5 узнаваемых, 1 всемирно известен.

+ этикетки – 10 узнаваемых брендов;

+ дизайн 50-и эксклюзивных визиток;

Примеры логотипов: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=7

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Дизайн интерьеров/экстерьеров - эскизы, 3Д, чертежи, планы, сметы, авторский надзор:

+ Ресторанный комплекс,

+ Салон красоты,

+ фонтанный комплекс,

+ Рестораны,

+ Фасады,

+ Витрины.

Примеры 3Д: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=12

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