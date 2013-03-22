Сайты - около 50 сайтов разной сложности "под ключ" - Техническое задание, Дизайн-концепт, Верстка, программирование.
Примеры сайтов: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=9
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Флеш - Около 100 работ:
+ Более 50 баннеров,
+ несколько функциональных веб приложений,
+ меню,
+ интро сайтов,
+ видео-реклама во Flash.
Примеры флэш анимации и навигации: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=33
Флеш баннеры: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=8
Примеры приложений: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=59
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Фирменный стиль/печатная продукция - 150 единиц эксклюзивного дизайна:
+ Логотипы - 5 узнаваемых, 1 всемирно известен.
+ этикетки – 10 узнаваемых брендов;
+ дизайн 50-и эксклюзивных визиток;
Примеры логотипов: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=7
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Дизайн интерьеров/экстерьеров - эскизы, 3Д, чертежи, планы, сметы, авторский надзор:
+ Ресторанный комплекс,
+ Салон красоты,
+ фонтанный комплекс,
+ Рестораны,
+ Фасады,
+ Витрины.
Примеры 3Д: http://www.weblancer.net/users/lancerbutuk/portfolio/?category_id=12
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