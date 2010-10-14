landart

Алена landart

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Упаковать видео в flv

    Необходимо из видео-ролика (живая видео-съемка) сделать формат для флеш, или преложить другое программное решение. видео нужно для встройки в верстку сайта (в фон). поэтому желательно оптимальное сжатие для быстрой загрузки. ВАЖНО! прошу отвечать ТОЛЬКО тех, с кем есть ...

    Верстка сайта
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотоколлаж

    Нужно сделать картинку сада из частей фотографий. что-то потребуется подрисовать, подкорректировать. пример в приложении. нужно сделать лучше другой вид. от Вас цена за одну такую картинку и сроки.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация ландшафта в 3D-программе

    Срочно требуется визуализировать часть ландшафта участка с архитектурными элементами и посадками. есть генпланы, эскизы от руки, "пластилиновая болванка" в 3Dmax. нужен специалист. В предложении укажите Ваши расценки на подобную работу и ссылки на примеры работ. (желательно из Москвы, ...

    3ds Max
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад