Необходимо из видео-ролика (живая видео-съемка) сделать формат для флеш, или преложить другое программное решение. видео нужно для встройки в верстку сайта (в фон). поэтому желательно оптимальное сжатие для быстрой загрузки. ВАЖНО! прошу отвечать ТОЛЬКО тех, с кем есть ...
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- Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать картинку сада из частей фотографий. что-то потребуется подрисовать, подкорректировать. пример в приложении. нужно сделать лучше другой вид. от Вас цена за одну такую картинку и сроки.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется визуализировать часть ландшафта участка с архитектурными элементами и посадками. есть генпланы, эскизы от руки, "пластилиновая болванка" в 3Dmax. нужен специалист. В предложении укажите Ваши расценки на подобную работу и ссылки на примеры работ. (желательно из Москвы, ...3D-графика9 заявокЗакрыт13 лет назад