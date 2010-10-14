Необходимо из видео-ролика (живая видео-съемка) сделать формат для флеш, или преложить другое программное решение. видео нужно для встройки в верстку сайта (в фон). поэтому желательно оптимальное сжатие для быстрой загрузки. ВАЖНО! прошу отвечать ТОЛЬКО тех, с кем есть ...