Сайты на Тильда, веб дизайн, сео продвижение, анимация, адаптация под любое устройство.

Всем привет! Меня зовут Светлана, я веб ‐ дизайнер и верстальщик. Разрабатываю одностраничные, многостраничные сайты, landing page. Работаю на платформе Tilda. Имеется сертификат об окончании курса по созданию сайтов. Так как я новичок в этом деле ( пол года обучения и 9 месяц. практики), то предлагаю свои услуги за символическую цену.

Моя цель:

- создать себе крутое портфолио;

-наработать скорость. В мои услуги входит:‐уникальный дизайн;

‐вёрстка в zero блоке;

‐анимация в zero блоке;

‐подключение личного кабинета;

‐платёжная истема;

‐яндекс метрика;

‐гугл аналитика;

‐форма;

‐адаптация под мобильные устройства;

‐SEO продвижение в рамках платформы;

‐подключение инстаграм;

‐политика кнфиденциальности;

‐ответственность и помощь после сдачи работы;

‐постоянно на связи;

Моя цель: наработать скорость и создать крутое портфолио.