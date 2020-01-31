Светлана Абунавас landing_svetlanalanding_svetlana
Всем привет! Меня зовут Светлана, я веб ‐ дизайнер и верстальщик. Разрабатываю одностраничные, многостраничные сайты, landing page. Работаю на платформе Tilda. Имеется сертификат об окончании курса по созданию сайтов. Так как я новичок в этом деле ( пол года обучения и 9 месяц. практики), то предлагаю свои услуги за символическую цену.
Моя цель:
- создать себе крутое портфолио;
-наработать скорость. В мои услуги входит:‐уникальный дизайн;
‐вёрстка в zero блоке;
‐анимация в zero блоке;
‐подключение личного кабинета;
‐платёжная истема;
‐яндекс метрика;
‐гугл аналитика;
‐форма;
‐адаптация под мобильные устройства;
‐SEO продвижение в рамках платформы;
‐подключение инстаграм;
‐политика кнфиденциальности;
‐ответственность и помощь после сдачи работы;
‐постоянно на связи;
Моя цель: наработать скорость и создать крутое портфолио.
- Сайты под ключ, уникальный дизайн.77 просмотров