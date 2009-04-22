landofnothing

Команда веб-разработчиков

Предлагаем разработку веб-проектов с использованием следующих технологий:

• PHP4, PHP5

• MySQL 5

• AJAX/JS UI (JQuery, Mootools)

• XML\XSLT

• MVC model

• CSS\HTML

• MemCached\Nginx

• Sphinx

• *nix Server Administration

Наши преимущества:

• В нашей команде работают специалисты имеющие богатый опыт работы, в том числе и удаленной. Опыт работы разработчиков от 5 лет. Все программисты владеют вышеперечисленными технологиями.

• Разработка и взаимодействие с заказчиком осуществляется по методологии Agile, в частности XP+SCRUM .

• Мы обеспечиваем высокую скорость разработки при разумной стоимости человеко-часа (14$)

• Нами разработана собственная технологическая MVC платформа, масштабируемая под нагрузки (способна размещаться на кластерах)

Портфолио здесь: http://www.free-lance.ru/users/Cheese