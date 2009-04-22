landofnothing

Предлагаем разработку веб-проектов с использованием следующих технологий:
• PHP4, PHP5
• MySQL 5
• AJAX/JS UI (JQuery, Mootools)
• XML\XSLT
• MVC model
• CSS\HTML
• MemCached\Nginx
• Sphinx
• *nix Server Administration
Наши преимущества:
• В нашей команде работают специалисты имеющие богатый опыт работы, в том числе и удаленной. Опыт работы разработчиков от 5 лет. Все программисты владеют вышеперечисленными технологиями.
• Разработка и взаимодействие с заказчиком осуществляется по методологии Agile, в частности XP+SCRUM .
• Мы обеспечиваем высокую скорость разработки при разумной стоимости человеко-часа (14$)
• Нами разработана собственная технологическая MVC платформа, масштабируемая под нагрузки (способна размещаться на кластерах)
Портфолио здесь: http://www.free-lance.ru/users/Cheese