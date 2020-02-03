landoforce

Влюбишься в мои работы
Доброго времени суток, дорогие клиенты!
Я занимаюсь созданием сайтов под ключЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. ТЗ
2. Прототип сайта
3. Дизайн сайта
4. Адаптация сайта под мобильную версию
5. Верстка
6. Прогромирование + Бесплатно сделаю первый блок сайта, чтобы вы убедились в моем профессионализме. Если понравится - продолжим совместную работу.ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ:
- Я ответственный, пунктуальный
- Всегда на телефоне
- Имею большой опыт работы и большую клиентскую базу
- Доведу вас до крутого результата ПРИМЕРЫ РАБОТ:
http://pobudilnik.ru/Жду обратной связи!
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