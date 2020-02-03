landoforce

Влюбишься в мои работы

Доброго времени суток, дорогие клиенты!

Я занимаюсь созданием сайтов под ключЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. ТЗ

2. Прототип сайта

3. Дизайн сайта

4. Адаптация сайта под мобильную версию

5. Верстка

6. Прогромирование + Бесплатно сделаю первый блок сайта, чтобы вы убедились в моем профессионализме. Если понравится - продолжим совместную работу.ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ:

- Я ответственный, пунктуальный

- Всегда на телефоне

- Имею большой опыт работы и большую клиентскую базу

- Доведу вас до крутого результата ПРИМЕРЫ РАБОТ:

https://gayanagrigorenko.ru/

https://dez-112.ru/

https://bar-les.ru/

http://pobudilnik.ru/Жду обратной связи!