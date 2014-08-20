Разработка и создание логотипов, фирменного стиля. товарного знака, и т.д.

Лого-студия Langustdesign. Основная специализация - разработка логотипов и фирменных стилей для новых компаний и брендов, а также редизайн логотипов уже существующих компаний. Мы создаем айдентику компаний, товаров и услуг с начала 2011 года.

У нас европейский подход к дизайну. Для нас разработка айдентики не просто создание логотипа и фирменного стиля – это визуальная концепция целостного бренда со своей идеей и эмоциями.