Русско-испанские переводы. Тексты. Редактирование.
Профессиональный перевод (письменный, устный последовательный, синхронный, расшифровка аудиозаписей).
Более 5 лет успешной работы.
Диплом DELE Института Сервантеса, уровень C2.
Индивидуальный гид по Испании.
Авторские статьи по туризму (Испания, Латинская Америка).
Редактирование, коррекция текстов.
По образованию филолог, журналист, 8 лет опыта работы журналистом.
Редактирование и Корректура
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