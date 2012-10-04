lanika10

Ланевская lanika10

 
43 годаИспания/Барселона
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Русско-испанские переводы. Тексты. Редактирование.

Профессиональный перевод (письменный, устный последовательный, синхронный, расшифровка аудиозаписей).

Более 5 лет успешной работы.

Диплом DELE Института Сервантеса, уровень C2.

Индивидуальный гид по Испании.

Авторские статьи по туризму (Испания, Латинская Америка).

Редактирование, коррекция текстов.

По образованию филолог, журналист, 8 лет опыта работы журналистом.

Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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