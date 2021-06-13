Дизайнер, 3д визуализатор

Здравствуйте, я дизайнер интерьера с архитектурным образованием.

В мой пакет входит:

- рабочая документация, сделанная в программе ArchiCAD ( план обмеров, монтаж, демонтаж, план полов, потолков, сантехники, кондиционеров, розеток, светильников, включателей, расстановка мебели, зонирование, план теплых полов, развертки)

- реалистичная 3д визуализация (3d MAX)

- ссылки на светильники, мебель и тд.

Поскольку предана своему делу, готова трудиться пока результат не удовлетворит и меня тоже.

Делаю все качественно и в сроки.ЗакрепитьРедактироватьУдалить