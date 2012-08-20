Нужно доработать компонент для Joomla - JS JOBS Добавить некоторый функционал, внести изменения.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужно доработать компонент для Joomla - JS JOBS Добавить некоторый функционал, внести изменения.
По умолчанию в JomSocial нет связанных (динамических списков). Нужно добавить такую возможность, связанных списков. Допустим при регистрации пользователь выбирает свою страну, потом выходит выпадающий список с регионами соответствующей только этой стране, после он выбирает свой ...
Нужно сделать компонент типа "Биржа труда" по подбору вакансий. И интегрировать его с компонентом JomSocial. Готовые решения не подходят! там много чего не нужного. В компоненте так же НЕ нужно будет делать функцию оплаты.