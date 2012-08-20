lanos725

Евгений lanos725

 
43 годаРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • JomSocial - связанные списки

    По умолчанию в JomSocial нет связанных (динамических списков). Нужно добавить такую возможность, связанных списков. Допустим при регистрации пользователь выбирает свою страну, потом выходит выпадающий список с регионами соответствующей только этой стране, после он выбирает свой ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Компонент "Биржа труда" для joomla

    $500

    Нужно сделать компонент типа "Биржа труда" по подбору вакансий. И интегрировать его с компонентом JomSocial. Готовые решения не подходят! там много чего не нужного. В компоненте так же НЕ нужно будет делать функцию оплаты.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад