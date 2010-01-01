- сайты визитки
- сложные порталы
- социальные сервисы
- интернет магазины
В проектах используется Zend Framework и ЦМС собственной разработки на его основе.
Для создания интернет-магазинов используется мощная система Magentо.
Дизайн
- уникальный дизайн
- уникализированный дизайн
- вертска по вашим макетам
Собственная ЦМС включает на основе Zend Framework
- Новостной движок
- Галлереи
- Статические страницы (древовидная структура)
- Блоговый движок
- Мультиязычность сайта
- удобная система транслейтов
- Каждой странице можно задать Url,метатеги, тайтл.
Поддержка существующих проектов
Портфолио только фомируется, поэтому предлагаются существенные скидки.
Skills
PHP5 (ООП),
ZendFramework,
PEAR,
Smarty,
HTML,
CSS,
Photoshop,
Corel,
Ajax,
XML,
Magento,
Web-Services,
Facebook application Development