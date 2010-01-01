Услуги по созданию сайтов любой сложности

- сайты визитки

- сложные порталы

- социальные сервисы

- интернет магазины

В проектах используется Zend Framework и ЦМС собственной разработки на его основе.

Для создания интернет-магазинов используется мощная система Magentо.

Дизайн

- уникальный дизайн

- уникализированный дизайн

- вертска по вашим макетам

Собственная ЦМС включает на основе Zend Framework

- Новостной движок

- Галлереи

- Статические страницы (древовидная структура)

- Блоговый движок

- Мультиязычность сайта

- удобная система транслейтов

- Каждой странице можно задать Url,метатеги, тайтл.

Поддержка существующих проектов

Портфолио только фомируется, поэтому предлагаются существенные скидки.

Skills

PHP5 (ООП),

ZendFramework,

PEAR,

Smarty,

HTML,

CSS,

Photoshop,

Corel,

Ajax,

XML,

Magento,

Web-Services,

Facebook application Development