Веб-дизайн и приятности
- Привет! Я начала заниматься дизайном совсем недавно, но активно практикуюсь и прокачиваю навыки.
- Беру заказы по низким расценкам, чтобы позже добавить их в портфолио (с Вашего разрешения, разумеется) и перейти на более крупные заказы : )
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Портфолио
- Редизайн "Фрау Бротхен"34 просмотра
- Редизайн Uniqlo40 просмотров
- Меню для кафе40 просмотров
- Дизайн главной стр. сайта для частного психолога27 просмотров
- Дизайн сайта школы бариста37 просмотров