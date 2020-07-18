laokate

Екатерина Михеева laokate

 
25 летРоссия/Долгопрудный
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайн и приятности
  • Привет! Я начала заниматься дизайном совсем недавно, но активно практикуюсь и прокачиваю навыки.
  • Беру заказы по низким расценкам, чтобы позже добавить их в портфолио (с Вашего разрешения, разумеется) и перейти на более крупные заказы : )
Портфолио