Все правки в рамках ТЗ делаю бесплатно.
Гарантия
Если в течение недели после отправки архива проекта выявится какой-то баг, то я устраню его также бесплатно.
Верстаю сайты, используя технологии HTML5 и CSS3. Для поддержания кроссбраузерности применяю flexbox. Делаю анимацию как средствами CSS, так и с помощью библиотеки jQuery и чистого javascript. Адаптирую сайт под любые мобильные устройства и делаю страницы отзывчивыми. Обеспечиваю валидный и понятный код с помощью методологии БЭМ. Работаю с препроцессором SASS/SCSS.
Сделаю адаптивное бургер-меню, подключу слайдер, создам плавную анимацию, а также интересный параллакс-эффект, сделаю спойлеры, табы и выпадающее меню, сверстаю модальные окна, сделаю анимацию при прокрутке сайта, а главное - сверстаю то, что нужно вам=)
Готов приступить прямо сейчас.
Процесс работы:
- Проведение оценки проекта.
- Качественное выполнение работы точно в срок.
- Проверка моей работы заказчиком.
- Оплата.
- Сдача проекта.
Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, QIWI-кошелек, PayPal, а также любым другим удобным для вас способом.
Работаю без предоплаты.
Образование
Высшее: ЮУрГУ (г. Челябинск), факультет Международных отношений, специальность Информационный менеджмент.
Дополнительное к высшему: переводчик в сфере бизнес-коммуникаций (англ.яз.)
Обучался, практиковался и решил выйти на фриланс. Будьте первым, кто оставит мне свой отзыв! И если вы дочитали досюда, то требуйте скидку 30% от оговоренной стоимости проекта при условии, что вы оставите свой отзыв=)
Примеры работ
1. Сайт для автомастерской K-Power:
https://lapaduga.github.io/kpower/index.html
https://lapaduga.github.io/kpower/services.html
https://lapaduga.github.io/kpower/articles.html
https://lapaduga.github.io/kpower/article.html
https://lapaduga.github.io/kpower/contacts.html
2. Лендинг школы веб-разработки
https://lapaduga.github.io/dschool/
3. Лендинг веб-агенства по продаже своего приложения
https://lapaduga.github.io/dwnew/
4. Портал для предоставления услуг донорства Челябинской области
https://lapaduga.github.io/donor/index.html
https://lapaduga.github.io/donor/text.html
https://lapaduga.github.io/donor/clinics.html
https://lapaduga.github.io/donor/donors.html
https://lapaduga.github.io/donor/card.html
https://lapaduga.github.io/drharness/
https://lapaduga.github.io/quiz/
https://lapaduga.github.io/quiz/test.html
https://lapaduga.github.io/mediaboss
Контакты
WhatsApp, Telegram и мобильный: +7-951-486-33-33
E-mail: [email protected]
VK: https://vk.com/deniskotov
Skype: denisuniver
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