Верстка сайтов надежно, кроссбраузерно, валидно, адаптивно, flexbox, javascript, jQuery, БЭМ, SCSS, Gulp

﻿Все правки в рамках ТЗ делаю бесплатно.

﻿Если в течение недели после отправки архива проекта выявится какой-то баг, то я устраню его также бесплатно.

﻿Верстаю сайты, используя технологии HTML5 и CSS3. Для поддержания кроссбраузерности применяю flexbox. Делаю анимацию как средствами CSS, так и с помощью библиотеки jQuery и чистого javascript. Адаптирую сайт под любые мобильные устройства и делаю страницы отзывчивыми. Обеспечиваю валидный и понятный код с помощью методологии БЭМ. Работаю с препроцессором SASS/SCSS.

﻿Сделаю адаптивное бургер-меню, подключу слайдер, создам плавную анимацию, а также интересный параллакс-эффект, сделаю спойлеры, табы и выпадающее меню, сверстаю модальные окна, сделаю анимацию при прокрутке сайта, а главное - сверстаю то, что нужно вам=)

Готов приступить прямо сейчас.

﻿Процесс работы:

Проведение оценки проекта.

Качественное выполнение работы точно в срок.

Проверка моей работы заказчиком.

Оплата.

Сдача проекта.

﻿Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, QIWI-кошелек, PayPal, а также любым другим удобным для вас способом.

﻿Работаю без предоплаты.

﻿Образование

Высшее: ЮУрГУ (г. Челябинск), факультет Международных отношений, специальность Информационный менеджмент.

﻿Дополнительное к высшему: переводчик в сфере бизнес-коммуникаций (англ.яз.)

﻿Обучался, практиковался и решил выйти на фриланс. Будьте первым, кто оставит мне свой отзыв! И если вы дочитали досюда, то требуйте скидку 30% от оговоренной стоимости проекта при условии, что вы оставите свой отзыв=)

Примеры работ

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1. Сайт для автомастерской K-Power:

﻿https://lapaduga.github.io/kpower/index.html

https://lapaduga.github.io/kpower/services.html

﻿https://lapaduga.github.io/kpower/articles.html

﻿https://lapaduga.github.io/kpower/article.html

﻿https://lapaduga.github.io/kpower/contacts.html

2. Лендинг школы веб-разработки

﻿https://lapaduga.github.io/dschool/

3. Лендинг веб-агенства по продаже своего приложения

﻿https://lapaduga.github.io/dwnew/

4. Портал для предоставления услуг донорства Челябинской области

﻿ ﻿https://lapaduga.github.io/donor/index.html

﻿https://lapaduga.github.io/donor/text.html

﻿https://lapaduga.github.io/donor/clinics.html

﻿https://lapaduga.github.io/donor/donors.html

﻿https://lapaduga.github.io/donor/card.html

5. Главная интернет-магазина по продаже портупей

﻿https://lapaduga.github.io/drharness/

6. Сайт института профпереподготовки

﻿https://lapaduga.github.io/quiz/

﻿﻿﻿https://lapaduga.github.io/quiz/test.html

7. Лендинг маркетингового агентства

﻿https://lapaduga.github.io/mediaboss

﻿Контакты

﻿WhatsApp, Telegram и мобильный: +7-951-486-33-33

﻿E-mail: [email protected]

﻿VK: https://vk.com/deniskotov

﻿Skype: denisuniver