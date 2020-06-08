lapamisha

Михаил Лапа lapamisha

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Статьи технической и строительной тематики.

Опыт работы: 7 лет. 

Специализация: экспертные информационные статьи, продающие тексты, тематический SEO-контент. 

Ответственен, исполнителен, коммуникабелен. 

Уровень владения английским языком: выше среднего.

Детальная информация в резюме - https://hh.ru/resume/7e26db9bff03e2c1040039ed1f30724c536247

Примеры работ:

https://stroy-podskazka.ru/valcevanie/vse/

https://online-kassa.ru/blog/osobennosti-i-pravila-vybora-onlajn-kassy-dlya-roznichnogo-magazina/

Портфолио:

https://docs.google.com/document/d/121_dzAy37uOzEC_c-9J3ze6sFZ-nWDEm4KKTx0OzINQ/edit#

[email protected]