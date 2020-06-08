Статьи технической и строительной тематики.
Опыт работы: 7 лет.
Специализация: экспертные информационные статьи, продающие тексты, тематический SEO-контент.
Ответственен, исполнителен, коммуникабелен.
Уровень владения английским языком: выше среднего.
Детальная информация в резюме - https://hh.ru/resume/7e26db9bff03e2c1040039ed1f30724c536247
Примеры работ:
https://stroy-podskazka.ru/valcevanie/vse/
https://online-kassa.ru/blog/osobennosti-i-pravila-vybora-onlajn-kassy-dlya-roznichnogo-magazina/
Портфолио:
https://docs.google.com/document/d/121_dzAy37uOzEC_c-9J3ze6sFZ-nWDEm4KKTx0OzINQ/edit#