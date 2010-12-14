Опытный и ответственный копирайтер/рерайтер

Копирайтер/рерайтер

Личные данные:

Ф.И.О.: Лапенко Татьяна

Страна: Украина

Год рождения: 1989

Образование: неоконченное высшее

Период обучения: сентябрь 2006 – июль 2011

Вуз: Днепропетровский национальный университет

Факультет: Журналистики

Опыт работы:

Период работы: июнь 2008 – настоящее время

Биржа копирайтинга: textsale.ru

Копирайтер/рерайтер

Обязанности: Написание статей на различные темы, написание сео-оптимизированных статей, рерайт, написание статей на главные страницы сайтов, а также рекламных и информационных.

Акаунт: http://www.textsale.ru/u19562.html

Биржа: copylancer.ru

Период работы: июнь 2008 – настоящее время

Акаунт: http://www.copylancer.ru/profiles/2825

О себе:

Более трех лет продуктивно работаю копирайтером/рерайтером. Ответственная, целеустремленная, активная, с огромным желанием работать и развиваться, быстро печатаю, с широким кругом знаний и интересов. Люблю писать и всегда выполняю поставленные задачи в указанные сроки.