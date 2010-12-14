Копирайтер/рерайтер
Личные данные:
Ф.И.О.: Лапенко Татьяна
Страна: Украина
Год рождения: 1989
Образование: неоконченное высшее
Период обучения: сентябрь 2006 – июль 2011
Вуз: Днепропетровский национальный университет
Факультет: Журналистики
Опыт работы:
Период работы: июнь 2008 – настоящее время
Биржа копирайтинга: textsale.ru
Копирайтер/рерайтер
Обязанности: Написание статей на различные темы, написание сео-оптимизированных статей, рерайт, написание статей на главные страницы сайтов, а также рекламных и информационных.
Акаунт: http://www.textsale.ru/u19562.html
Биржа: copylancer.ru
Период работы: июнь 2008 – настоящее время
Акаунт: http://www.copylancer.ru/profiles/2825
О себе:
Более трех лет продуктивно работаю копирайтером/рерайтером. Ответственная, целеустремленная, активная, с огромным желанием работать и развиваться, быстро печатаю, с широким кругом знаний и интересов. Люблю писать и всегда выполняю поставленные задачи в указанные сроки.
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