lapin_mort

Ф.И.О.: Леонтенко Александр Дмитриевич
Email: [email protected]
Тел.: 099 261 35 55
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Дата рождения: 11 декабря 1988 года
Семейное положение: Пока не женат
ОПЫТ РАБОТЫ:
Первым опытом было ООО «Фематек - Украина» и должность помощника экономиста в 2007-2008 годах;
Далее практика в сентябре 2008 года в отделе программного обеспечения управления информационными технологиями компании Интерпайп-Украина;
Стажировка в августе 2009 года в отделе сопровождения и поддержки пользователей управления информационными технологиями компании Интерпайп-Украина с рекомендацией трудоустройства;
С апреля 2010 по май 2010 стажировка в отделе логистики в группе водного транспорта компании Интерпайп-Украина, а после, с 05.05.2010 по 05.08.2010, работа по трудовому договору в отделе логистики в группе водного транспорта той же компании.
*Перепробовав всевозможные вариации экономики и кибернетики, на всех вышеуказанных должностях поставлен крест и начались поиски чего-то творческого
Плюс к этому, помимо основной работы - работа с частными заказами по разработке графического и web-дизайна на договорной основе более 2-х лет.
ОБРАЗОВАНИЕ: Полное высшее
С 2005 по 2010 Днепропетровский университет Экономики и права
Факультет: финансово-экономический
Специальность: Экономическая кибернетика
Звание: Магистр экономической кибернетики
10.06.2010 года защищена дипломная работа «Разработка электронного фонда художественного музея» на оценку отлично.
*Выжал как можно больше креатива из экономики
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
Adobe Photoshop, Illustrator – уверенный пользователь;
Dreamweaver, InDesign –базовые знания.
*Microsoft Office и Internet как само собой разумеющееся
Разработка графического дизайна логотипов, плакатов, иллюстраций;
Свободное владение техникой рисунка от руки;
Навыки портретной фотосъемки и создания фото-коллажей;
Создание концепции дизайна web сайтов (отрисовка дизайн-макетов разделов, страниц, интерфейса).
Знание языков:
русский, украинский, английский – свободно и французский со словарём.
Личные качества:
Повышенная креативность, оперативность, внимательность, присутствует ответственность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремлённость и стремление к самообразованию.
*И немало важно, что не имею вредных привычек
Желаемый уровень заработной платы:
По индивидуальной договорённости.
*Где-то в пределах желаемой мною и устраивающей Вас