lapin_mort

Художник/Фотограф/Иллюстратор/Дизайнер

Ф.И.О.: Леонтенко Александр Дмитриевич

Email: [email protected]

Тел.: 099 261 35 55

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

Дата рождения: 11 декабря 1988 года

Семейное положение: Пока не женат

ОПЫТ РАБОТЫ:

Первым опытом было ООО «Фематек - Украина» и должность помощника экономиста в 2007-2008 годах;

Далее практика в сентябре 2008 года в отделе программного обеспечения управления информационными технологиями компании Интерпайп-Украина;

Стажировка в августе 2009 года в отделе сопровождения и поддержки пользователей управления информационными технологиями компании Интерпайп-Украина с рекомендацией трудоустройства;

С апреля 2010 по май 2010 стажировка в отделе логистики в группе водного транспорта компании Интерпайп-Украина, а после, с 05.05.2010 по 05.08.2010, работа по трудовому договору в отделе логистики в группе водного транспорта той же компании.

*Перепробовав всевозможные вариации экономики и кибернетики, на всех вышеуказанных должностях поставлен крест и начались поиски чего-то творческого

Плюс к этому, помимо основной работы - работа с частными заказами по разработке графического и web-дизайна на договорной основе более 2-х лет.

ОБРАЗОВАНИЕ: Полное высшее

С 2005 по 2010 Днепропетровский университет Экономики и права

Факультет: финансово-экономический

Специальность: Экономическая кибернетика

Звание: Магистр экономической кибернетики

10.06.2010 года защищена дипломная работа «Разработка электронного фонда художественного музея» на оценку отлично.

*Выжал как можно больше креатива из экономики

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Adobe Photoshop, Illustrator – уверенный пользователь;

Dreamweaver, InDesign –базовые знания.

*Microsoft Office и Internet как само собой разумеющееся

Разработка графического дизайна логотипов, плакатов, иллюстраций;

Свободное владение техникой рисунка от руки;

Навыки портретной фотосъемки и создания фото-коллажей;

Создание концепции дизайна web сайтов (отрисовка дизайн-макетов разделов, страниц, интерфейса).

Знание языков:

русский, украинский, английский – свободно и французский со словарём.

Личные качества:

Повышенная креативность, оперативность, внимательность, присутствует ответственность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремлённость и стремление к самообразованию.

*И немало важно, что не имею вредных привычек

Желаемый уровень заработной платы:

По индивидуальной договорённости.

*Где-то в пределах желаемой мною и устраивающей Вас