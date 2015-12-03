Разработка дизайна сайтов, веб-сервисов, мобильных приложений, иконок. Опыт работы 4-5 лет.
Могу быть заинтересован в разработке дизайна моб. приложений на особых условиях, в случае повышенной интересности проекта :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рождественские иконки542 просмотра
- Иконка "Donut"321 просмотр
- Сайт Кира Пластинина215 просмотров
- Сайт маркетингового агенства181 просмотр
- Сайт AVFRENT155 просмотров
- Сайт фотостудии "5 Этаж"185 просмотров
- Landing-page по фотосессиям GET LOOK160 просмотров
- Страница оплаты180 просмотров
- Форма регистрации229 просмотров
- Калькулятор199 просмотров
- Концепт приложения для киноиндустрии238 просмотров
- Иконка Rock Alarm Clock (Рок будильник)334 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $80
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $80
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $80
нет рейтинга