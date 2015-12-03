lapinpix

Андрей Лапин lapinpix

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка дизайна сайтов, веб-сервисов, мобильных приложений, иконок. Опыт работы 4-5 лет.

Могу быть заинтересован в разработке дизайна моб. приложений на особых условиях, в случае повышенной интересности проекта :)

Дизайн сайта
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $80
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $80
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $80
нет рейтинга