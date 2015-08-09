lapiraneli

Копирайтинг, рерайтинг, статьи на заказ. Темы совершенно различные.

Желание писать, зародилось еще в раннем детстве, при чем, на тот момент не волновало что, главное писать. Вдохновившись книгами со сказками, пыталась сделать то же самое, склеивала листки, имитируя настоящую книгу. Рисовала замки разные, персонажей и писала. Писала со страшными ошибками, выдуманные мою сказки и каждый раз маме представляла их как очередной шедевр! Потом перешла на поэзию, однажды, в первом классе мы праздновали день матери, собрались все мамы, дети и я вышла на сцену и рассказала свой стих, мамы плакали, учительница и дети были шокированы, так как это была чистой воды импровизация, а вовсе не запланированный ранее сценарий.

Желание писать меня не покинуло и по сей день. Я пишу все, с огромным удовольствием. Самое главное, что мне это занятие безумно нравится.

А когда я узнала, что на этом еще и заработать можно, я моментом села писать пробные статьи обо всем, что знаю для портфолио! Я очень хочу писать, полностью открыта для Ваших заказов на совершенно разнообразные темы!