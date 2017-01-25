laprezto

Антон Юрицин laprezto

 
35 летРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bimm
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта по сельхозтехнике "под ключ"
Проект интересный, ответственный, объемный. Рад, что будем работать и дальше...
Все отлично, работаем до сих пор по проекту!
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alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$800
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта мастерской по ремонту стиральных машин.
Замечательный заказчик! Все понравилось, с удовольствием еще посотрудничаю с Антоном! Подготовил понятное ТЗ, все быстро оплатил, был всегда на связи. Всем рекомендую =)
Алексей отлично справился с работой. Учел все замечания. Особенно хочу отметить профессиональный подход к работе и соблюдение сроков. Рекомендую!
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