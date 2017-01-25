[u][b]Ищем крутых копирайтеров в команду под долгосрочный проект.[/b] [/u]Тематика - сельхозтехника! Писать нужно сео тексты, в будущем статьи, новости, акции, e-mail письма и.т.д. В качестве тестового задания необходимо написать СЕО текст для страницы "Бороны пружинные" [b]ОБЯЗАТЕЛЬНО УГЛУБЛЕНИЕ ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Есть сайт на 1С Битриксе. Ниша - продажа сельхозтехники. Что нужно сделать ? Даем список позиций, которые нужно добавить. Даем всю информацию по этим позициям, которая у нас есть. Для начала нужно выложить 6 позиций. Затем, если все ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт, который находится в ТОП1 по основным запросам, поэтому необходимо перенести его на новый домен по всем правилам феншуя. Редиректы, роботс итд. Внешние ссылки перебивать не нужно. Скорее всего нужна именно помощь, по скайпу например. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо наполнить сайта по сельхозтехнике на CMS 1С-Битрикс. Для начала ограничимся 20 позициями. ТЗ на наполнение прикрепил.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для начала скачайте исходник http://dropmefiles.com/5AmXK Итак, дизайнер сделал коммерческое в PDF и пропал, нужно доделать. Прикрепил PDF(что в итоге должно получиться) + PSD исходник. Все последующие PDF на выходе будут аналогичные, то есть оформление будет меняться лишь в ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подготовил все материалы для работы. Вот макеты, которые необходимо отрисовать: Главная Цены Контакты Вопрос-Ответ Хозяйке на заметку Одна внутренняя страница "Стиральная машина не сливает" Одна внутренняя страница "Ремонт стиральных машин Самсунг" + 404 страница ТЗ + прототип прикрепил.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад