Здравствуйте! Рисую графические картинки и иллюстрации. Буду рад работе с Вами.

Выполняю иллюстрации в Photoshop, Paint Tool Sai, MediBang Paint. Также выполняю иллюстрации в техниках:- Простой карандаш- Акварель- Смешанная техника (акварель, карандаш, ручки)Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы. Скиньте примеры, подборки. Подробно расскажите о своей задумке. Выслушаю ваши пожелания, при необходимости внесу правки.Буду рад работе с Вами.