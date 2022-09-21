Виконаю на відмінно поставлені завдання!

﻿ Освіта

Магістр античної філології, історії, культури та релігії в Ecole pratique des hauts études

﻿(Практична школа вищих дисциплін, Париж, Франція);

Master Civilisations, cultures et sociétés (2018-2020 рр.).

﻿Досвід роботи

﻿2020 - 2022 особистий помічник керіника Французького культурного центр при посольстві Франції в Україні;

﻿вересень 2018 р. – червень 2020 р. менеджер з продажу у Сonstructions mécaniques de Normandie ﻿(Париж, Франція);

﻿вересень 2017 р. – серпень 2018 р. SMM-менеджер у ТОВ «112.юей»;

﻿листопад 2016 р. – вересень 2017 р. копірайтер (написання продаючих текстів для різних компаній).

Знання мов

Українська (рідна), російська , французька (С1), англійська В2 .

Інші навики

Впевнений користувач ПК і мережі Internet.

Являюсь автором публіцистичних статтей для студентських журналів,

﻿бакалаврських та магістерських робіт, які були успішно захищеними

﻿студентами різних навчальних закладів, у тому числі і закордонних.

Знайомий з сучасними інструментами просування в інтернеті (SEO).

Пройшов декілька онлайн-курсів з SEO-оптимізації.

Особисті якості

Володію такими якостями, як уважність, посидючість, наполегливість та цілеспрямованість.

﻿Легко знаходжу спільну мову з людьми, підкуповую грамотністю і ввічливістю.

Цікавлюсь вивченням іноземних мов. Не лякає монотонна робота і важкі

завдання, безкомпромісно знаходжу шляхи їхніх вирішень в короткі терміни.

Завжди працюю на результат.