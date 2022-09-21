Освіта
Магістр античної філології, історії, культури та релігії в Ecole pratique des hauts études
(Практична школа вищих дисциплін, Париж, Франція);
Master Civilisations, cultures et sociétés (2018-2020 рр.).
Досвід роботи
2020 - 2022 особистий помічник керіника Французького культурного центр при посольстві Франції в Україні;
вересень 2018 р. – червень 2020 р. менеджер з продажу у Сonstructions mécaniques de Normandie (Париж, Франція);
вересень 2017 р. – серпень 2018 р. SMM-менеджер у ТОВ «112.юей»;
листопад 2016 р. – вересень 2017 р. копірайтер (написання продаючих текстів для різних компаній).
Знання мов
Українська (рідна), російська , французька (С1), англійська В2 .
Інші навики
Впевнений користувач ПК і мережі Internet.
Являюсь автором публіцистичних статтей для студентських журналів,
бакалаврських та магістерських робіт, які були успішно захищеними
студентами різних навчальних закладів, у тому числі і закордонних.
Знайомий з сучасними інструментами просування в інтернеті (SEO).
Пройшов декілька онлайн-курсів з SEO-оптимізації.
Особисті якості
Володію такими якостями, як уважність, посидючість, наполегливість та цілеспрямованість.
Легко знаходжу спільну мову з людьми, підкуповую грамотністю і ввічливістю.
Цікавлюсь вивченням іноземних мов. Не лякає монотонна робота і важкі
завдання, безкомпромісно знаходжу шляхи їхніх вирішень в короткі терміни.
Завжди працюю на результат.