Дизайн, Ретушь фотографий, Photoshop

Образование

Основное

* 2004 — Солнечногорская художественная школа, художник, диплом

* 2010 — МИЭТ -- Московский государственный институт электронной техники, факультет Микроприборов и технической кибернетики, диплом специалиста.

Ключевые навыки

Обучалась в области разработки и эксплуатации электронных устройств и вычислительных систем различного назначения.

уверенный пользователь ПК:

-программы группы Microsoft Office;

-Photoshop; (знание цветокоррекции и обработки изображений, коллажирование)

-Corel Draw;

Хорошо рисую от руки

Без вредных привычек, ответственная, пунктуальная, трудолюбивая, дипломатичная, коммуникабельная, целеустремленная, энергичная. Огромное стремление к развитию и улучшению навыков дизайнера.

Готова учиться и совершенствоваться.

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