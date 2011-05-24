Образование
Основное
* 2004 — Солнечногорская художественная школа, художник, диплом
* 2010 — МИЭТ -- Московский государственный институт электронной техники, факультет Микроприборов и технической кибернетики, диплом специалиста.
Ключевые навыки
Обучалась в области разработки и эксплуатации электронных устройств и вычислительных систем различного назначения.
уверенный пользователь ПК:
-программы группы Microsoft Office;
-Photoshop; (знание цветокоррекции и обработки изображений, коллажирование)
-Corel Draw;
Хорошо рисую от руки
Без вредных привычек, ответственная, пунктуальная, трудолюбивая, дипломатичная, коммуникабельная, целеустремленная, энергичная. Огромное стремление к развитию и улучшению навыков дизайнера.
Готова учиться и совершенствоваться.
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