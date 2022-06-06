laranarmed

Лариса Петровская laranarmedlaranarmed
55 летБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер в медицинской и околомедицинских тематиках
Я Лариса Петровская - автор статей для сайтов, каналов в Яндекс.Дзен,Телеграм, соцсетей на медицинскую и околомедицинскую тематику с медицинским образованием. В том числе, переведу в связный грамотный текст ваши видео и аудио. Администратор сайтов, СЕО-оптимизирую статьи с целью их продвижения через поисковые системы Яндекс и Гугл.
Если вы хотите увидеть примеры моей работы, то зайдите на эти сайты:
Это моя работа для клиента.
Также я являюсь “сапожником с сапогами”. У меня есть личный блог:
Я против войны в Украине!