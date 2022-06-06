Копирайтер в медицинской и околомедицинских тематиках

Я Лариса Петровская - автор статей для сайтов, каналов в Яндекс.Дзен,Телеграм, соцсетей на медицинскую и околомедицинскую тематику с медицинским образованием. В том числе, переведу в связный грамотный текст ваши видео и аудио. Администратор сайтов, СЕО-оптимизирую статьи с целью их продвижения через поисковые системы Яндекс и Гугл.

Если вы хотите увидеть примеры моей работы, то зайдите на эти сайты:

https://besttutor.ru/blog/

https://polesnyblog.ru/

Это моя работа для клиента.

Также я являюсь “сапожником с сапогами”. У меня есть личный блог:

https://laranarmed.ru/