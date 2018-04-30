Требуется авто-наполнитель для аккаунтов ВКонтакте, который позволит добавлять музыку и видео, заполнять интересы, образование и другие данные. Нужны функции многопоточности, прокси и возможность изменения информации на нескольких аккаунтах. Также интересует возможность поиска персонажей с похожей датой рождения и обработки фотографий с минимальной уникализацией.
- $10Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Поиск фотографий, их уникализация под Яндекс,ГуглСуть работы: поиск и пакетная обработка тематических фоток для школы иностранных языков и бюро переводов по ключевым словам в яндекс и гугл картинках,на стоках, а также скриншотов с ютуб каналов и ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ на фото для школы иностранных языков и бюро переводов: поиск подходящих по смыслу фотографий, их уникализация под Яндекс и Гугл и редактирование. Объём работы: общее количество фото около 600. Срок: 2 недели Тестовое ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ на фото для школы иностранных языков и бюро переводов: поиск подходящих по смыслу фотографий, их уникализация под Яндекс и Гугл и редактирование. Объём работы: общее количество фото около 600. Срок: 2 ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим дизайн мобильной (до 320 px по ширине) и планшетной версии макета главной страницы сайта. сайт: www.intercenter24.ru Напишите вашу цену за работу.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы школа иностранных языков и бюро переводов Красноярский Интерцентр, intercenter24.ru/, ищем фрилансера готового сделать вёрстку с адаптивом, дизайн макет вышлем. В заявке расскажите о себе, приведите примеры работ и соориентируйте по стоимости.HTML-верстка33 заявкиЗакрыт7 лет назад