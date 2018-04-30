Поиск фотографий, их уникализация под Яндекс,ГуглСуть работы: поиск и пакетная обработка тематических фоток для школы иностранных языков и бюро переводов по ключевым словам в яндекс и гугл картинках,на стоках, а также скриншотов с ютуб каналов и ...