larfrilance456

Владимир Ларионов larfrilance456

 
25 летРоссия/Домодедово
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и доработка сайтов любой сложности.

Я предлагаю услуги по:

1.Разработке и доработке сайтов любого уровня сложности. (Сайт визитка, лендинг, многостраничный сайт)

2.Поддержки и обновлении сайта.

3.Обновлению существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.

Мои навыки:

✔ Создание сайта.

✔ Работа в Adobe Photoshop

✔ HTML,  CSS. (Flexbox, CSS Grid)

✔PHP, MySql, Regexp

✔ SASS, CSS.

✔ Создание функциональных, красивых и отзывчивых веб-сайтов.

✔ Поддержка, редактирование, устранение неполадок на веб-сайте.

✔ Более 1 года опыта разработки веб-сайтов .

E-mail: [email protected]

Tel: 89251963890

PHPMySQLHTMLCSSSASSPhotoshopСайт-визиткаМногостраничный сайт