larfrilance456

Владимир Ларионов larfrilance456larfrilance456
25 летРоссия/Домодедово
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и доработка сайтов любой сложности.
Я предлагаю услуги по:
1.Разработке и доработке сайтов любого уровня сложности. (Сайт визитка, лендинг, многостраничный сайт)
2.Поддержки и обновлении сайта.
3.Обновлению существующих решений‚ исправление ошибок и т.п.
Мои навыки:
✔ Создание сайта.
✔ Работа в Adobe Photoshop
✔ HTML, CSS. (Flexbox, CSS Grid)
✔PHP, MySql, Regexp
✔ SASS, CSS.
✔ Создание функциональных, красивых и отзывчивых веб-сайтов.
✔ Поддержка, редактирование, устранение неполадок на веб-сайте.
✔ Более 1 года опыта разработки веб-сайтов .
E-mail: [email protected]
Tel: 89251963890
Действие аккаунта приостановлено!