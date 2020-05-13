Индивидуальные проекты AutoCAD, Revit (BIM), 3D визуализация
Образование
- 2013 г. среднее специальное Московский Колледж Градостроительства и Предпринимательства
- 2017 г. бакалавриат НИУ Московский Государственный Строительный Университет (НИУ МГСУ)
Специальность: Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС)
- 2019 г. магистратура НИУ Московский Государственный Строительный Университет (НИУ МГСУ)
Специальность: Механика и компьютерное моделирование в строительстве (ПМ)
Опыт работы: 6 лет (Архитектор, инженер-конструктор, расчётчик)
Профессиональные навыки и знания:MS Office: Word, Excel, AutoCAD; Компас 3D, Scad, LIRA, Revit (BIM), знание нормативной документации по проектированию.
Прочее:Работоспособность, системность мышления. высокая скорость работы (по договоренности), ответственность за достижение результата,3D визуализация
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Архитектура зданий
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