larina9999

Лина larina9999

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Индивидуальные проекты AutoCAD, Revit (BIM), 3D визуализация

Образование

  • 2013 г.  среднее специальное                ﻿Московский Колледж Градостроительства и Предпринимательства
       Специальность: ﻿ ﻿          ﻿       Строительство и Эксплуатация Зданий и Сооружений (СЭЗС)

  • 2017 г. бакалавриат ﻿ ﻿ ﻿ ﻿   НИУ Московский Государственный Строительный Университет (НИУ МГСУ)
﻿ ﻿      ﻿ ﻿ ﻿        ﻿                                Институт Строительства и Архитектуры (ИСА)

﻿Специальность: ﻿                                      ﻿Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС)

  • 2019 г. магистратура ﻿ ﻿ ﻿ ﻿  НИУ Московский Государственный Строительный Университет (НИУ МГСУ)
﻿ ﻿      ﻿ ﻿ ﻿        ﻿                            Институт фундаментального образования  (ИФО)

﻿Специальность: ﻿                                     Механика и компьютерное моделирование в строительстве (ПМ)

Опыт работы:  

6 лет (Архитектор, инженер-конструктор, расчётчик)

Профессиональные навыки и знания:

MS Office: Word, Excel, AutoCAD; Компас 3D, Scad, LIRA, Revit (BIM), знание нормативной документации по проектированию.

Прочее:

Работоспособность, системность мышления. высокая скорость работы (по договоренности), ответственность за достижение результата,3D визуализация

Скидки 20% первым 5 клиентам!

Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $10от 23 дней
нет рейтинга