larinayana

Администратор Инстаграм, Копирайтер, Создание сайтов под ключ

Администратор Инстаграм : Аудит профиля, актуальные сторис, составление контент плана, разработка визуала, продвижение аккаунта, общение в Директ, закупка рекламы, работа с блогерами.

Копирайтер: Тексы для сайтов, написание постов разной тематики.

Сайт "под ключ" : Покупка, привязка и настройка домена, создание сайта, контент, поиск изображений, подключение форм обратной связи и приемки данных, платежных систем, переход на https, подключение поисковиков Яндекс и Гугл, первичные настройки SEO.