нужне-флеш-ролик для строительной компании (планы квартир, этажей, проектов.)
Дизайн сайтов39 заявок
Закрыт
17 лет назад
нужне-флеш-ролик для строительной компании (планы квартир, этажей, проектов.)
Нужен дизайн для сайта строительной компании. качественный, стильный.
Пожелания: своевременное и добросовестное выполнения взятых на себя обязательств. Обязанности: выполнение дизайна различной сложности. Оплата в зависимости от сложности проекта. Необходимо наличие примеров уже реализованных проектов.