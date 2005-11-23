larisa

Гость larisa

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн

    Нужен дизайн для сайта строительной компании. качественный, стильный.

    Дизайн сайтов82 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание оригинального дизайна

    $500

    Пожелания: своевременное и добросовестное выполнения взятых на себя обязательств. Обязанности: выполнение дизайна различной сложности. Оплата в зависимости от сложности проекта. Необходимо наличие примеров уже реализованных проектов.

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    18 лет назад